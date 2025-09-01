Bundesheer: 366 starten freiwillige Ausbildung

Mehr Vertrauen ins Bundesheer

Als „wertvollen Schritt“ für Führungs- und Charakterstärke pries Tanner die Ausbildung. Zivil wie militärisch wolle sie ein klares Zeichen setzen, die Attraktivität des Bundesheeres steigern und den Personalaufbau vorantreiben. Geräte zu beschaffen und die Infrastruktur zu verbessern sei nur der halbe Weg, so die Ministerin. Nun gehe man „mit geeignetem Personal in die Zukunft“. Die Personalfrage sei eine langfristige. Ziel sei, bis 2032 eine „genügende Anzahl“ an Soldatinnen und Soldaten sowie Zivilpersonal zu haben. Die Thematik sei auch eine „gesamtgesellschaftliche“. Tanner glaubt, das Vertrauen ins Bundesheer sei stark gestiegen.