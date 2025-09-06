Gemeinsam mit dem Nachbarn geht‘s oft leichter

150 Gemeinden kooperieren schon

Von oben diktierte Fusionen könnten Abhilfe schaffen, sind aber beim Land OÖ nach wie vor kein Thema – weil politisch heikel. Stattdessen setzt man auf Kooperationen. „Sie ermöglichen es, Ressourcen zu bündeln, Fachkräfte zu sichern und Aufgaben gemeinsam zu bewältigen“, sagt die zuständige Landesrätin Michaela Langer-Weninger. In den vergangenen Jahren hat sich diesbezüglich schon einiges getan: Wie Langer-Weninger in der aktuellen Beantwortung einer Neos-Anfrage ausführt, gibt es bereits 150 Gemeinden, die in den Bereichen Verwaltung und Bauhof zusammenarbeiten. Dazu kommen 70 Kooperationen bei Standesamts- und Wegeerhaltungsverbänden, INKOBAS etc.