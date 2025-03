Ausgaben für finanzmarode Gemeinden explodieren

Schätzungen zufolge können heuer 208 von insgesamt 438 Gemeinden in Oberösterreich ihren Haushalt nicht ausgleichen. Damit nötige Investitionen in Bildungseinrichtungen, Infrastruktur oder Pflege getätigt werden können, brauchen sie Hilfe vom Land – in Form von Mitteln aus dem Härteausgleichsfonds.