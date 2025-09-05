Hollywoodstern für wunderschöne Chastain

Ärmliche Kindheit

Sie sprach über ihre ärmliche Kindheit in Nordkalifornien mit drei Geschwistern und einer alleinerziehenden, jungen Mutter. Oft habe das Geld für Lebensmittel gefehlt, sie sei hungrig zur Schule gegangen. Doch ihre liebevolle Mutter habe versucht, ihr Bestes zu geben, sagte Chastain. In einer Theaterklasse habe sie entdeckt, wie wichtig es sei, Geschichten zu erzählen und damit Menschen anzusprechen. Chastain sprach auch über eine jüngere, psychisch kranke Schwester, die nicht mehr lebe. Schweigen würde nicht helfen, betonte die Schauspielerin. Man müsse Liebe verbreiten und Dinge ansprechen.