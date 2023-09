Jessica Chastain: Glänzender Auftritt in Venedig

Noch untertags hatte die 46-Jährige in Venedig mit ihrem Look Solidarität im Hollywood-Streik verkündet. Auf ihrem schwarzen T-Shirt prangte in weiß-gelber Aufschrift „SAG-AFTRA on strike“ (Dt. „SAG-AFTRA im Streik“) sowie ein Protest-Logo. Dazu kombinierte Chastain einen hoch taillierten, maritim inspirierten Minirock.