Mühlbach wird wieder zum Wolfs-Jagdgebiet

Ein Wolfsriss in Mühlbach am Hochkönig in Salzburg zwingt die Behörden zum Handeln. Innerhalb von zehn Kilometern rund um den Fundort darf das Tier nun vier Wochen lang bejagt werden. DNA-Proben wurden gesichert, das Rissbild lässt keinen Zweifel.
Frische Spuren am Hochkönig zeigen klar: Ein Wolf hat in Mühlbach gerissen. Noch am selben Tag wurde die Maßnahmengebietsverordnung erweitert. Ab sofort gilt ein zehn Kilometer großer Radius rund um den Fundort als Jagdgebiet.
Dort darf der Schadwolf vier Wochen lang erlegt werden – rechtlich gedeckt und sofort wirksam. Experten entnahmen DNA-Proben, doch schon das Rissbild sprach für sich.
Der Wolfsbeauftragte, Hannes Üblagger, geht aktuell von mindestens drei Tieren im Bundesland Salzburg aus. Erst Anfang August wurde in Maria Alm ein Wolf geschossen. Die Verordnung bleibt bis 15. November 2025 in Kraft.
