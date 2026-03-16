Tierheim vermittelte 644 Haustiere in drei Jahren
Hunde, Katzen und Co
Im März 2023 sperrte das Pinzgauer Tierheim in Bruck an der Glocknerstraße erstmals seine Tore auf. Mittlerweile sind dort acht Menschen fix angestellt, die sich mit 20 ehrenamtlichen Helfern um Haustiere aller Art kümmern.
Neben dem Vermitteln der unterschiedlichsten Tiere – von Hunden über Katzen bis hin zu Meerschweinchen und Hamstern – werden die Tiere vor Ort auch versorgt. Zudem beraten und informieren die Mitarbeiter auch zu Themen rund um das Tierwohl.
Das Land Salzburg investierte 2023 knapp 2,6 Millionen Euro in den Bau des Tierheims. Seither wurden exakt 644 Haustiere vermittelt. Aktuell warten 21 Katzen, drei Hunde und drei Kleintiere auf ein neues Zuhause.
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