Stadt eröffnete neue Felder für Beachvolleyball
Neben dem Almkanal
Frischer Sand und neue Netze: Im Hans-Donnenberg-Park gibt es ab sofort zwei neue Beachvolleyballfelder. Diese lösen den bisherigen Platz ab, der nur ein Feld hatte, aber intensiv genutzt wurde.
Die Stadt will damit ein zusätzliches Bewegungsangebot im Freien schaffen. Neben Sportlern sollen hier vor allem auch Jugendliche angesprochen werden.
Insgesamt investierte die Stadt Salzburg für die zwei Plätze neben dem Almkanal knapp 10.000 Euro. Dabei sind die Felder – ebenso wie der restliche Park – ganzjährig frei zugänglich.
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