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Neben dem Almkanal

Stadt eröffnete neue Felder für Beachvolleyball

Salzburg
16.03.2026 16:00
Ab sofort stehen zwei Flächen zur Verfügung.
Ab sofort stehen zwei Flächen zur Verfügung.(Bild: Rocio Escabosa)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Frischer Sand und neue Netze: Im Hans-Donnenberg-Park gibt es ab sofort zwei neue Beachvolleyballfelder. Diese lösen den bisherigen Platz ab, der nur ein Feld hatte, aber intensiv genutzt wurde. 

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Die Stadt will damit ein zusätzliches Bewegungsangebot im Freien schaffen. Neben Sportlern sollen hier vor allem auch Jugendliche angesprochen werden. 

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Insgesamt investierte die Stadt Salzburg für die zwei Plätze neben dem Almkanal knapp 10.000 Euro. Dabei sind die Felder – ebenso wie der restliche Park – ganzjährig frei zugänglich.

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