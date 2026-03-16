26 Tageseltern wollen weniger Lohn nicht hinnehmen

Vor kurzem konnten sich Gewerkschaft, Betriebsrat und Geschäftsführung auf eine 15-Prozent-Pauschale einigen. Die „Salzburg Krone“ berichtete mehrfach über den Finanzstreit. „Die finanzielle Situation des TEZ ist nach aktuellem Stand gesichert“, heißt es nun via Aussendung am Montag nach einer außerordentlichen Generalversammlung. Doch wer das neue Lohn-Paket nicht annimmt, muss gehen. Und tatsächlich stimmten 25 Tagesmütter und ein Tagesvater den neuen Bedingungen nicht zu, sie verlassen den Verein. Damit verliert dieser rund ein Viertel der gesamten Belegschaft.