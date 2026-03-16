26 Tageseltern wollen weniger Lohn nicht hinnehmen

Ein Lohnverlust von 20 Prozent drohte den rund 100 Salzburger Tageseltern durch den Wegfall einer Pauschale – die „Krone“ berichtete über die Finanz-Probleme beim Verein Tageselternzentrum. Nun hat man sich auf ein neues Lohn-Paket geeinigt: statt 20 verlieren Mitarbeiter rund fünf Prozent ihres Geldes. Ein Viertel der Belegschaft geht.
Vor kurzem konnten sich Gewerkschaft, Betriebsrat und Geschäftsführung auf eine 15-Prozent-Pauschale einigen. Die „Salzburg Krone“ berichtete mehrfach über den Finanzstreit. „Die finanzielle Situation des TEZ ist nach aktuellem Stand gesichert“, heißt es nun via Aussendung am Montag nach einer außerordentlichen Generalversammlung. Doch wer das neue Lohn-Paket nicht annimmt, muss gehen. Und tatsächlich stimmten 25 Tagesmütter und ein Tagesvater den neuen Bedingungen nicht zu, sie verlassen den Verein. Damit verliert dieser rund ein Viertel der gesamten Belegschaft.
Die nun gekündigten Tageseltern könnten zu einem neuen Verein wechseln – die „Krone“ berichtete über eine Tagesmutter, die sich zur Gründung eines neuen Vereins entschloss. Mitte Mai wird zudem nach zwei Jahren ein neuer Vorstand beim TEZ gewählt.
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