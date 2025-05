Trump darf 500.000 Aufenthaltstitel entziehen

„Mindestens 3000 Festnahmen täglich“

Trump fährt einen harten Kurs in Sachen Migration: So drängt seine Regierung etwa die Einwanderungsbehörde ICE, die Zahl der Festnahmen illegal eingewanderter Migranten massiv zu erhöhen. „Unter der Führung von Präsident Trump wollen wir für die ICE ein Ziel von mindestens 3000 Festnahmen täglich festsetzen“, sagte Vize-Stabschef Stephen Miller dem Sender Fox News am Mittwoch (Ortszeit) – das wären mehr als eine Million im Jahr. Die Zahl der täglichen Zugriffe werde im Laufe der Zeit weiter steigen, ergänzte er.