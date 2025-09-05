19.000 Wünsche und einige Neuerungen im Schuljahr

Wenn nächste Woche die Schultore in ganz Österreich wieder offen sind, dann hat der Alltag die Kinder und Jugendlichen wieder. Das Schuljahr beginnt in Tirol entspannt – zumindest wenn es um die Personalsituation geht. Die Tiroler Bildungsdirektion und das Land sprechen von wenigen Engpässen. In mittleren und höheren Schulen seien alle Stunden abgedeckt, heißt es. Lediglich in Pflichtschulen gebe es dort und da noch offene Stunden.