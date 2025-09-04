Trump will Militärhilfe für NATO-Partner stoppen

Die Streichung der Militärhilfen würde sich besonders stark auf Estland, Lettland und Litauen auswirken. Innerhalb des NATO-Bündnisses werden sie oft als schwächere Mitglieder angesehen – und sie sind geografisch nahe an Russland.

US-Verbündete sind alarmiert

Die geplanten Kürzungen sollen die Verbündeten der USA alarmiert haben, heißt es in den Berichten. Doch auch im US-Kongress ist man angeblich irritiert über die russlandfreundliche Vorgehensweise der Trump-Regierung. In der Vergangenheit hatte Trump gefordert, dass die NATO-Länder ihre Verteidigungsausgaben erhöhen müssen. Im Juni einigte man sich dann auch auf eine Erhöhung dieser. Trump fiel allerdings auch immer wieder damit auf, dem Kremlchef Wladimir Putin eher freundschaftlich zu begegnen.