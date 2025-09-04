Israel erklärt Macron nun zur unerwünschten Person

Auslöser ist unter anderem Macrons Vorstoß zur Anerkennung eines Palästinenser-Staats. Erst wenn Frankreich von diesem Schritt Abstand nehme, könne Macron wieder nach Israel kommen, erklärte das Außenministerium in Jerusalem am Donnerstag nach einem Gespräch von Saar mit seinem französischen Kollegen Jean-Noël Barrot.