Nach Not-OP: Drei Szenarien für Karl-Heinz Grasser

In dieser Variante wird die Fußfessel, deren Voraussetzungen aktuell der Verein Neustart prüft, vom Anstaltsleiter genehmigt. Dazu müsste die Justizanstalt Innsbruck die Halbstrafe bei Karl-Heinz Grasser annehmen, sprich seine voraussichtliche Entlassung nach zwei Jahren Haft.

Zugutekommt dem Ex-Finanzminister, dass er erstmalig verurteilt wurde und sich während der langen Verfahrensdauer wohlverhalten hat. Dem Vernehmen nach zeigt Grasser auch innerhalb der Anstalt „sehr gutes Benehmen“.