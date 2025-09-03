Vorteilswelt
Dutzende Millionen €

So gigantisch ist Grassers Schuldenberg

Gericht
03.09.2025 10:07
Führen die neuen Ermittlungen zu einer weiteren Verurteilung Karl-Heinz Grassers? Noch sind ...
Führen die neuen Ermittlungen zu einer weiteren Verurteilung Karl-Heinz Grassers? Noch sind viele Fragen offen – wie auch Anwaltshonorare, Schadenersatzforderungen und ein Darlehen.(Bild: Urbantschitsch Mario)

Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser sitzt nicht nur in Haft, sondern auch auf einem Schuldenberg von 34 Millionen Euro. 8,5 Millionen davon schuldet der in der Buwog-Causa zu vier Jahren Haft verurteilte 56-Jährige dem Staat. Ursprünglich war die Insolvenz mit 21 Millionen Euro eröffnet worden, die Schulden sind als deutlich angestiegen.

Offen sind noch Honorare für Anwälte, Kreditkartenrechnungen und Kleinbeträge, etwa Gasrechnungen. Es gebe noch viele offene Fragen, berichtete am Mittwoch das Ö1-„Morgenjournal“. So habe Grasser 2017 von einer Stiftung eine Million Euro erhalten und diese als Darlehen an eine deutsche Immobiliengruppe weitergegeben – bei einem Zinssatz von 16 Prozent. Die Frage sei nun, wo der Ertrag daraus gelandet ist.

Neue Ermittlungen wegen möglicher Abgabenhinterziehung
Dazu kommen, wie am Dienstag berichtet, noch Steuerschulden für die Provision bei der Privatisierung der Buwog und Schadenersatzzahlungen gegenüber dem Staat. Derzeit ermittelt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Abgabenhinterziehung. Beim umstrittenen Verkauf von Bundeswohnungen flossen 9,8 Millionen Euro Provision an Grasser, den ehemaligen Lobbyisten Peter Hochegger und den ehemaligen FPÖ-Politiker und Grasser-Trauzeugen Walter Meischberger.

Den Beschuldigten drohen laut dem Nachrichtenmagazin „Dossier“ bei einer Verurteilung Strafen in Höhe des zweifachen Verkürzungsbetrages – sowie Freiheitsstrafen bis zu vier Jahren. Eine Verurteilung zu einer weiteren Freiheitsstrafe könnte Grassers Plan durchkreuzen, die Haft weitgehend mit einer elektronischen Fußfessel „abzudienen“.

Die WKStA hat gegen Karl-Heinz Grasser ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der ...
Neues Ungemach?
Grasser droht in Causa Buwog weiterer Prozess
02.09.2025
Fall hat großen Haken
Darum wackelt die Fußfessel für Grasser ab Herbst
20.08.2025
Gibt Wäsche aus
So geht es Karl-Heinz Grasser im Innsbrucker Häfn
14.06.2025

Privatkonkursverfahren über Grasser eröffnet
Anfang Mai des heurigen Jahres wurde der Privatkonkurs über Grasser eröffnet. Eine für August anberaumte Verhandlung am Bezirksgericht Kitzbühel wurde wieder abgesagt. Der Insolvenzverwalter müsse weitere Prüfungen durchführen, hieß es damals.

Nach Würstel-Attacke
Angeklagter befürchtete „islamischen Schauprozess"
Dutzende Millionen €
So gigantisch ist Grassers Schuldenberg
Prozess in Innsbruck
Trickste Mann (60) erneut mit Behindertenausweis?
Justizanstalt Stein
Dreifacher Mörder rammt Häftling Messer in Wange
„Werde angefeindet"
Cobra-Einsatz bei Postler nach Spaß-Äußerung
