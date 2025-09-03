So gigantisch ist Grassers Schuldenberg

Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser sitzt nicht nur in Haft, sondern auch auf einem Schuldenberg von 34 Millionen Euro. 8,5 Millionen davon schuldet der in der Buwog-Causa zu vier Jahren Haft verurteilte 56-Jährige dem Staat. Ursprünglich war die Insolvenz mit 21 Millionen Euro eröffnet worden, die Schulden sind als deutlich angestiegen.
Offen sind noch Honorare für Anwälte, Kreditkartenrechnungen und Kleinbeträge, etwa Gasrechnungen. Es gebe noch viele offene Fragen, berichtete am Mittwoch das Ö1-„Morgenjournal“. So habe Grasser 2017 von einer Stiftung eine Million Euro erhalten und diese als Darlehen an eine deutsche Immobiliengruppe weitergegeben – bei einem Zinssatz von 16 Prozent. Die Frage sei nun, wo der Ertrag daraus gelandet ist.
Neue Ermittlungen wegen möglicher Abgabenhinterziehung
Dazu kommen, wie am Dienstag berichtet, noch Steuerschulden für die Provision bei der Privatisierung der Buwog und Schadenersatzzahlungen gegenüber dem Staat. Derzeit ermittelt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Abgabenhinterziehung. Beim umstrittenen Verkauf von Bundeswohnungen flossen 9,8 Millionen Euro Provision an Grasser, den ehemaligen Lobbyisten Peter Hochegger und den ehemaligen FPÖ-Politiker und Grasser-Trauzeugen Walter Meischberger.
Den Beschuldigten drohen laut dem Nachrichtenmagazin „Dossier“ bei einer Verurteilung Strafen in Höhe des zweifachen Verkürzungsbetrages – sowie Freiheitsstrafen bis zu vier Jahren. Eine Verurteilung zu einer weiteren Freiheitsstrafe könnte Grassers Plan durchkreuzen, die Haft weitgehend mit einer elektronischen Fußfessel „abzudienen“.
Privatkonkursverfahren über Grasser eröffnet
Anfang Mai des heurigen Jahres wurde der Privatkonkurs über Grasser eröffnet. Eine für August anberaumte Verhandlung am Bezirksgericht Kitzbühel wurde wieder abgesagt. Der Insolvenzverwalter müsse weitere Prüfungen durchführen, hieß es damals.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.