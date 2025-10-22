Vorteilswelt
Großaufgebot rückt an

WEGA-Einsatz in Wien: Mann bedroht Ex-Freundin

Wien
22.10.2025 18:01
Ein Mann soll seine Ex-Freundin gefährlich bedroht haben. Der Einsatz läuft.
Ein Mann soll seine Ex-Freundin gefährlich bedroht haben. Der Einsatz läuft.(Bild: Leserreporter, Krone KREATIV)

Großeinsatz in Wien-Simmering: Ein Mann soll am Mittwoch seine Ex-Partnerin bedroht haben. Polizei, WEGA und Rettung rückten mit einem Großaufgebot aus. Der Einsatz läuft derzeit noch – nähere Details gab die Polizei bisher nicht bekannt.

Ein Großeinsatz sorgt derzeit in Wien-Simmering für Aufsehen. Laut Polizeisprecherin Julia Schick läuft in der Rohrhofergasse ein „aktueller Einsatz“. Ein Mann soll seine Ex-Freundin bedroht haben, weshalb Polizei und Einsatzkräfte alarmiert wurden. Nähere Details wollte die Polizei vorerst nicht bekannt geben.

Der Einsatz befindet sich in vollem Gange.
Der Einsatz befindet sich in vollem Gange.(Bild: Leserreporter, Krone KREATIV)
Zitat Icon

Laut ersten Erhebungen soll es zu einer gefährlichen Drohung durch eine männliche Person gegenüber seiner Ex-Partnerin gekommen sein, dies wurde polizeilich gemeldet.

Polizeisprecherin Julia Schick

Zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort
Seit dem späten Nachmittag sind deshalb zahlreiche Fahrzeuge der Spezialeinheit WEGA, der Polizei, Feuerwehr und Rettung im Einsatz. Nach Angaben eines „Krone“-Leserreporters haben die Beamtinnen und Beamten eine Wohnung im Visier, in der sich der Verdächtige aufhalten soll. Sie sollen einen Rammbock dabeihaben, um die Tür notfalls gewaltsam zu öffnen.

