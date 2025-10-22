WEGA-Einsatz in Wien: Mann bedroht Ex-Freundin

Zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort

Seit dem späten Nachmittag sind deshalb zahlreiche Fahrzeuge der Spezialeinheit WEGA, der Polizei, Feuerwehr und Rettung im Einsatz. Nach Angaben eines „Krone“-Leserreporters haben die Beamtinnen und Beamten eine Wohnung im Visier, in der sich der Verdächtige aufhalten soll. Sie sollen einen Rammbock dabeihaben, um die Tür notfalls gewaltsam zu öffnen.