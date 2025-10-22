Warum Hirscher um den Kristall-Rekord zittern muss

Eine Vertragsverlängerung, die es in sich hat: Marco Odermatt hat in dieser Woche, wenige Tage vor dem Gletscher-Start in die neue Alpin-Saison, den Vertrag mit seinem Skiausrüster „Stöckli“ verlängert. Und nicht nur – wie im Gewerbe auf den zwei Brettln üblich – über die Heim-WM in Crans Montana 2027 hinaus um zwei Jahre, sondern gleich bis zum Jahr 2030.