Warum Hirscher um den Kristall-Rekord zittern muss

Die Alpinen startet am Wochenende in den Olympia-Winter. Am Samstag bestreiten die Damen in Sölden den Riesentorlauf, am Sonntag die Herren. Der Gejagte wird Seriensieger Marco Odermatt sein, der mit einer Unterschrift klar machte, warum Marcl Hirscher doch um seinen Kristall-Rekord zittern muss.
Eine Vertragsverlängerung, die es in sich hat: Marco Odermatt hat in dieser Woche, wenige Tage vor dem Gletscher-Start in die neue Alpin-Saison, den Vertrag mit seinem Skiausrüster „Stöckli“ verlängert. Und nicht nur – wie im Gewerbe auf den zwei Brettln üblich – über die Heim-WM in Crans Montana 2027 hinaus um zwei Jahre, sondern gleich bis zum Jahr 2030.
