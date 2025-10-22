Falsche Scouts locken Kicker in tödliche Falle

Handelt sich um keinen Einzelfall

Vor wenigen Tagen wurde die Leiche des 18-Jährigen in einem Spital abgeliefert. Ein Mann, der sich als Bruder des Ermordeten ausgab, behauptete, dass er bei einem Autounfall ums Leben gekommen sei. Doch die Verletzungen deuteten auf einen gewaltsamen Tod hin, weshalb die Krankenhausmitarbeiter eine Obduktion der Leiche in die Wege leiteten. Dort bestätigte sich der grausige Verdacht.