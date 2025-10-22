Gewaltverbrechen: Alles nur „Migrationspanik“?

Sie heißen Aresh, Beshat oder Abd, sie sind 15 bis 17 Jahre alt – und seit Montag (teils nicht rechtskräftig) verurteilt. Sie haben das Leben einer jungen Lehrerin in Wien ruiniert, sie monatelang terrorisiert, erpresst, vergewaltigt, und zuletzt auch noch ihre Wohnung abgefackelt. Die jungen Männer stammen aus dem Irak, aus Afghanistan, Rumänien oder sind sogar österreichische Staatsbürger.