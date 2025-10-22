Auftakthürde gemeistert! Medwedew bezwingt Borges

Der Russe Daniil Medwedew hat die Auftakthürde bei den Tennis-Erste-Bank-Open gemeistert. Der 21-fache ATP-Turniersieger und Wien-Triumphator von 2022 setzte sich am Mittwoch am Center Court in der Stadthalle gegen den Portugiesen Nuno Borges mit 6:4,6:7(7),6:2 durch. Im Achtelfinale wartet auf die Nummer sechs des Turniers und Nummer 14 der Welt der Franzose Corentin Moutet, der den Bosnier Damir Dzumhur am zweiten Turnier-Schauplatz in der Marx-Halle mit 6:3,6:0 abfertigte.