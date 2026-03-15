Tesfay verblüfft mit Debüt in 2:10:51 Stunden

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Bundesliga im TICKER
Die Äthiopierin Fotyen Tesfay ist am Sonntag in Barcelona bei ihrem Debüt über die Marathon-Distanz in 2:10:51 Stunden die zweitbeste Zeit der Geschichte gelaufen!
Die 28-Jährige blieb nur rund eine Minute über dem Weltrekord der Kenianerin Ruth Chepngetich, die wegen eines Doping-Vergehens ein halbes Jahr nach ihrem Fabellauf 2024 in Chicago für drei Jahre gesperrt worden war.
Tesfay, Olympia-Siebente über 10.000 m, gewann in Barcelona mit fast acht Minuten Vorsprung.
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