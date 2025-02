Lilly Becker: „Deutschland gezeigt, wer ich bin“

So sieht Glückseligkeit aus: „Ich fühle mich so geliebt und so special. Ich laufe mit der Krone mein restliches Leben durch die Gegend.“ Die Euphorie war dem niederländischen Model Lilly Becker bei der Krönung ins Gesicht geschrieben – die weithin bekannteste Teilnehmerin sicherte sich Sonntagabend zum Finale der 18. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ die Dschungelkrone und heimste dafür 100.000 Euro Preisgeld ein. Im Moment des Erfolgs wohl noch wichtiger für die Ex von Tennisprofi Boris Becker: Sohn Amadeus kam persönlich vorbei, um seiner Mama mit einer dicken Umarmung zu gratulieren.