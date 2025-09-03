Céline Dion: Erschütternde Enthüllung über ESC

Wie die französische Zeitung Le Parisien berichtet, erlitt Céline Dion unmittelbar vor ihrem geplanten ESC-Auftritt in Basel einen schweren Anfall. Wie erschütternd solche Attacken sind, zeigte die Sängerin selbst in der Doku „I Am: Céline Dion“: Dort ist zu sehen, wie sie zehn Minuten lang unter Krämpfen leidet, sich weder bewegen noch sprechen kann – und verzweifelt nach Luft ringt.