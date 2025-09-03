Céline Dion: Erschütternde Enthüllung über ESC

Es ist eine Enthüllung, die Millionen Fans weltweit erschüttert: Weltstar Céline Dion (57) stand im Mai tatsächlich hinter den Kulissen des Eurovision Song Contest in Basel bereit, auf die Bühne zu treten. Doch dann der Schock-Moment!
Wie die französische Zeitung Le Parisien berichtet, erlitt Céline Dion unmittelbar vor ihrem geplanten ESC-Auftritt in Basel einen schweren Anfall. Wie erschütternd solche Attacken sind, zeigte die Sängerin selbst in der Doku „I Am: Céline Dion“: Dort ist zu sehen, wie sie zehn Minuten lang unter Krämpfen leidet, sich weder bewegen noch sprechen kann – und verzweifelt nach Luft ringt.
Dabei war Dion fest entschlossen aufzutreten und eigens für den großen Abend angereist. Doch kurz vor dem Moment, auf den alle warteten, brach das Drama los. In letzter Minute musste die Kanadierin absagen und mit ihrem Privatjet nach Las Vegas zurückfliegen.
Ihre Entschuldigung richtete sie noch aus der Ferne an die Fans: Bei der Hauptprobe in der St. Jakobshalle wurde eine Videobotschaft von ihr eingespielt. Doch niemand wusste, was passiert war.
Triumph, der sie zum Weltstar machte
Dabei hatten Fans so sehr gehofft! Denn Céline wollte in Basel jenen Song performen, mit dem sie 1988 die ESC-Krone für die Schweiz holte: „Ne partez pas sans moi“. Ein Triumph, der sie damals zum Weltstar machte.
Und für unseren Sieger JJ, der den ESC 2026 nach Österreich geholt hat, wäre es vermutlich eine noch größere Ehre gewesen, wenn die Sängerin ihn miterlebt hätte.
Die Sängerin leidet seit Jahren am seltenen Stiff-Person-Syndrom – einer tückischen Krankheit, die schmerzhafte Muskelkrämpfe und Steifheit auslöst.
