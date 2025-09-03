Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In letzter Minute

Céline Dion: Erschütternde Enthüllung über ESC

Society International
03.09.2025 12:13
Céline Dion meldete sich bei einer Probe mit einer Video
Céline Dion meldete sich bei einer Probe mit einer Video(Bild: APA/AFP/Fabrice COFFRINI)

Es ist eine Enthüllung, die Millionen Fans weltweit erschüttert: Weltstar Céline Dion (57) stand im Mai tatsächlich hinter den Kulissen des Eurovision Song Contest in Basel bereit, auf die Bühne zu treten. Doch dann der Schock-Moment!

0 Kommentare

Wie die französische Zeitung Le Parisien berichtet, erlitt Céline Dion unmittelbar vor ihrem geplanten ESC-Auftritt in Basel einen schweren Anfall. Wie erschütternd solche Attacken sind, zeigte die Sängerin selbst in der Doku „I Am: Céline Dion“: Dort ist zu sehen, wie sie zehn Minuten lang unter Krämpfen leidet, sich weder bewegen noch sprechen kann – und verzweifelt nach Luft ringt.

Dabei war Dion fest entschlossen aufzutreten und eigens für den großen Abend angereist. Doch kurz vor dem Moment, auf den alle warteten, brach das Drama los. In letzter Minute musste die Kanadierin absagen und mit ihrem Privatjet nach Las Vegas zurückfliegen.

Ihre Entschuldigung richtete sie noch aus der Ferne an die Fans: Bei der Hauptprobe in der St. Jakobshalle wurde eine Videobotschaft von ihr eingespielt. Doch niemand wusste, was passiert war.

Lesen Sie auch:
Über Nacht zum Star: Staatsopern-Sänger Johannes Pietsch alias JJ gewann im Mai 2025 den ESC.
Auch Kritik zu Israel?
ESC-Sieger JJ „würde jeden Schritt genau so gehen“
01.09.2025
Schlappe für Innsbruck
Entscheidung gefallen: Wien bekommt Song Contest!
20.08.2025

Triumph, der sie zum Weltstar machte
Dabei hatten Fans so sehr gehofft! Denn Céline wollte in Basel jenen Song performen, mit dem sie 1988 die ESC-Krone für die Schweiz holte: „Ne partez pas sans moi“. Ein Triumph, der sie damals zum Weltstar machte.

Und für unseren Sieger JJ, der den ESC 2026 nach Österreich geholt hat, wäre es vermutlich eine noch größere Ehre gewesen, wenn die Sängerin ihn miterlebt hätte.  

Die Sängerin leidet seit Jahren am seltenen Stiff-Person-Syndrom – einer tückischen Krankheit, die schmerzhafte Muskelkrämpfe und Steifheit auslöst.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
„Wir haben gehofft, dass ihr nicht zur EU geht“
233.226 mal gelesen
Das markante Grenzgebäude am Walserberg in Salzburg ist seit 2003 Geschichte.
Adabei Österreich
Alles aus! Naschenweng und Gabalier sind getrennt
159.930 mal gelesen
In Mörbisch traten Toni Gabalier und Melissa Naschenweng 2023 zum ersten Mal öffentlich ...
Kärnten
ÖVP-Urgestein nach Unfall in Kärnten verstorben
130.637 mal gelesen
ÖVP-Urgestein Heinrich Neisser wurde im Wrack eingeklemmt.
Kolumnen
Eine für Pensionisten schockierende Zahl
2570 mal kommentiert
Stocker will sparen – unter anderem bei den Pensionserhöhungen.
Innenpolitik
Große Seniorenverbände stellen sich gegen Kanzler
1236 mal kommentiert
Für viele Senioren Realität: Rabattmarken entscheiden, ob frische Erdbeeren auf den Tisch ...
Innenpolitik
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
1219 mal kommentiert
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Mehr Society International
In letzter Minute
Céline Dion: Erschütternde Enthüllung über ESC
Eltern nicht schuld
Ochsenknecht: „Bei Jimi leuchtete Ampel dunkelrot“
Offene Worte zu Willis
Moore: „Es ist hart, seine Verwandlung zu sehen“
Süße Baby-News
„GZSZ“-Star Anne Menden ist schwanger
Feuriges Jubiläum
Salma Hayek stößt im Bikini auf 59. Geburtstag an
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf