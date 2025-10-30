US-Astronaut Buzz Aldrin trauert um Ehefrau Anca

US-Raumfahrtlegende Buzz Aldrin hat seine Ehefrau verloren. Anca Aldrin sei im Beisein ihres Mannes und ihres Sohnes am Dienstag „friedlich entschlafen“, hieß es in einem Statement der Angehörigen, das der Astronaut in seinen sozialen Medien-Profilen veröffentlichte. Die promovierte Chemieverfahrenstechnikerin wurde 66 Jahre alt.
„Ich bin so glücklich, die Liebe meines Lebens gefunden und geheiratet zu haben“, erklärte der 95-jährige Aldrin.
„Werde sie sehr vermissen“
„Sie brachte Freude in alles, was wir gemeinsam taten. Ich werde sie sehr vermissen.“
Lesen Sie hier das Statement, das Buzz Aldrin und seine Familie zum Tod von Anca Aldrin veröffentlicht hat:
Der Astronaut und seine langjährige Partnerin hatten sich an Aldrins 93. Geburtstag Anfang 2023 das Jawort gegeben. Für ihn war es die vierte Ehe.
Aldrin hatte im Rahmen der „Apollo 11“-Mission 1969 als zweiter Mensch den Mond betreten.
