US-Astronaut Buzz Aldrin trauert um Ehefrau Anca

US-Raumfahrtlegende Buzz Aldrin hat seine Ehefrau verloren. Anca Aldrin sei im Beisein ihres Mannes und ihres Sohnes am Dienstag „friedlich entschlafen“, hieß es in einem Statement der Angehörigen, das der Astronaut in seinen sozialen Medien-Profilen veröffentlichte. Die promovierte Chemieverfahrenstechnikerin wurde 66 Jahre alt.