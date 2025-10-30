„Prinz von Bel Air“-Star mit 42 Jahren gestorben

Trauer um einen Star aus „Der Prinz von Bel Air“: Floyd Roger Myers, der in der Kult-Sitcom in die Rolle des jungen Will Smith geschlüpft war, ist im Alter von nur 42 Jahren gestorben.
Wie „TMZ“ berichtete, habe Myers am Mittwoch einen Herzinfarkt erlitten und sei in seinem Zuhause im US-Bundesstaat Maryland verstorben. Den Tod des Schauspielers bestätigt habe dessen Mutter Renee Trice, wie es weiter heißt. Wie diese zudem verriet, habe sie noch wenige Stunden zuvor mit ihrem Sohn gesprochen.
Wurde als Kinderstar berühmt
Myers wurde bereits als Kind zum Star, spielte unter anderem den jungen Will Smith in „Der Prinz von Bel Air“. Später wurde er für die Rolle des jungen Marlon Jackson im TV-Film „The Jacksons: An American Dream“ besetzt. Auch in der Teenie-Serie „Young Americans“ war er zu sehen.
Myers war Vater von vier Kindern. Wie Trice, die den Tod ihres Sohnes auch in einem Facebook-Posting betrauerte, „TMZ“ verriet, erlitt der einstige Kinderstar in den letzten drei Jahren bereits drei weitere Herzinfarkte.
Familie trauert um Myers
Die Familie richtete zudem eine GoFundMe-Spendenaktion ein, um die Begräbniskosten für Myers abdecken zu können. Darin wird Myers als „hingebungsvoller Vater, liebevoller Bruder und Freund, dessen Güte, Lachen und Herzlichkeit jeden berührten, dem er begegnete“, gewürdigt.
Weiter hieß es: „Roger hinterlässt seine vier wundervollen Kinder – Taelyn, Kinsley, Tyler und Knox – und unsere Familie steht nun vor dem unvorstellbaren Verlust eines Menschen, der uns alles bedeutete.“
