„Wie Gott mich schuf“

Evelyn Burdecki macht freizügiges Geständnis

Society International
29.10.2025 17:00
Evelyn Burdecki plauderte aus dem Nähkästchen und verriet, dass sie den Tag gerne pudelnackt ...
Evelyn Burdecki plauderte aus dem Nähkästchen und verriet, dass sie den Tag gerne pudelnackt beginnt.(Bild: Felix Hörhager / dpa / picturedesk.com)

Evelyn Burdecki ist bekannt für ihre unverblümte Art. Im Interview mit der „Bild“-Zeitung enthüllte sie nun ein besonderes Ritual, das den Start in den Tag für sie perfekt macht. Und das ist ziemlich pikant ...

„Ich will morgens, wie Gott mich schuf, ins Wasser hüpfen! Für mich gibt’s nichts Schöneres, als den Tag im Adamskostüm zu begrüßen“, plauderte Burdecki aus.

„Kein BH, kein Make-up“
Derzeit ist die Reality-TV-Blondine auf der Suche nach einem Urlaubsdomizil im Süden, wo sie dieses Ritual nach Lust und Laune ausführen kann. Ihr Traumhaus soll einen Pool und eine schöne Aussicht haben, aber auch ausreichend Privatsphäre bieten.

Auch auf Instagram zeigt sich Evelyn Burdecki auch mal freizügig:

„Sonne auf der Haut, kein BH, kein Make-up, kein Nachbar mit Fernglas“, zählte die Ex-Dschungelkönigin auf. Für ihre Wunsch-Immobilie will sie bis zu einer Million Euro zahlen.

Flirten ist „Lebensfreude“
Möglicherweise wird die 37-Jährige in Marokko fündig: Dort drehte sie kürzlich ihre Sky-Doku „Being Burdecki“. Für sie ist ganz klar, dass sie sich vor den Kameras nicht verstellt. Offenheit und Natürlichkeit stehen bei ihr hoch im Kurs. „Meine Eltern haben mir schon früh beigebracht, dass man sich nicht verstecken muss, weder hinter Schminke noch hinter einer Maske. Ich habe mit der Zeit gelernt: Perfekt ist langweilig, ich mag’s lieber echt“, betonte sie.

Das gilt auch in Sachen Flirten. „Ich flirte eigentlich nicht bewusst, ich bin einfach so! Ich lache viel, schaue den Menschen in die Augen, erzähle gern, und zack, denken manche Männer gleich: Ich will sie heiraten“, verriet die TV-Beauty. Für sie sei Flirten einfach „Lebensfreude“. Evelyn Burdecki stellte jedoch klar: „Ich weiß genau, wo Schluss ist.“

