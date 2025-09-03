17-Jährige am Heimweg vergewaltigt: 6,5 Jahre Haft

Der klein gewachsene Mann, der jetzt vor dem Schöffensenat sitzt, versucht zu erklären: „Ich war voll besoffen und hab‘ eineinhalb Gramm Kokain konsumiert. Das war einfach zu viel. Ich kann mich nicht wirklich erinnern.“ Warum das bei seiner Einvernahme bei der Polizei noch ganz anders war, darauf hat er keine Antwort. Da beschrieb er nämlich noch jede abscheuliche Handlung, die er an der erst 17-Jährigen vorgenommen hatte, gab auch zu, sie gefilmt zu haben. Erschreckend: Vor den Beamten sagte er auch aus eigenen Stücken: „Ich filme regelmäßig heimlich Frauen in der Öffentlichkeit, meist von hinten und verwende das zur sexuellen Stimulation.“