Traktorreifen löst sich und kracht in zwei Autos

Die fünf Feuerwehrkräfte legten sofort Hand an: Zuerst sicherten sie die Unfallstelle ab. Dann hoben sie das Fahrzeug an, während ein Servicetechniker der Agrarunion noch vor Ort den Reifen wieder montierte. Der Lenker konnte anschließend die Fahrt fortsetzen. Verletzt wurde niemand. Warum sich der Reifen löste, ist noch unklar.