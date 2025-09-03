Traktorreifen löst sich und kracht in zwei Autos

Damit hatte der Lenker wohl nicht gerechnet: Am Mittwochmorgen löste sich auf der Fahrt durch Feldbach (Steiermark) ein Reifen seines Traktors. Verletzt wurde zum Glück niemand.
Am Mittwoch gegen 7.30 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Feldbach zu einem Traktor auf der Gleichenberger Straße alarmiert, der einen seiner Reifen verloren hatte. Dieser war quer über die Gegenfahrbahn gerollt und hatte zwei parkende Autos beschädigt, berichtet Zugskommandant Michael Friedberger, der den Einsatz leitete.
Die fünf Feuerwehrkräfte legten sofort Hand an: Zuerst sicherten sie die Unfallstelle ab. Dann hoben sie das Fahrzeug an, während ein Servicetechniker der Agrarunion noch vor Ort den Reifen wieder montierte. Der Lenker konnte anschließend die Fahrt fortsetzen. Verletzt wurde niemand. Warum sich der Reifen löste, ist noch unklar.
