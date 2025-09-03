Porsche-Tunnel: Entscheidung steht kurz bevor

Mehrheit im Ausschuss wohl für Zustimmung

Am Donnerstag wird im Planungsausschuss darüber abgestimmt. Zu rechnen ist mit einer Zustimmung der Stadt. Nur die KPÖ Plus hat sich offen dagegen ausgesprochen. Der frühere Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) hatte bereits mit einer Zusage den Grundstein gelegt – ohne den Gemeinderat zu involvieren. Die grüne Bürgerliste hadert mit ihrer Entscheidung.