Steirer stürzte von Balkon: Jede Hilfe kam zu spät

Am Mittwochmorgen wurde ein 64-Jähriger leblos unterhalb seines Balkons in Sankt Peter am Kammersberg (Steiermark) gefunden. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar, allerdings hatte der Balkon nur ein 90 Zentimeter hohes Geländer.
In Sankt Peter am Kammersberg (Bezirk Murau) ereignete sich am Mittwochmorgen ein dramatischer Unfall: Ein 64-Jähriger stürzte vom Balkon und zog sich tödliche Verletzungen zu. Gegen 9 Uhr entdeckte ihn seine ehemalige Lebensgefährtin leblos vor seinem Haus – unterhalb des Balkons. Sie verständigte den Notarzt, der aber nur mehr den Tod feststellen konnte.
Geländer nur 90 Zentimeter hoch
Derzeit wird davon ausgegangen, dass der Mann nach dem Aufstehen von seinem Schlafzimmer im zweiten Stock direkt auf den Balkon gegangen war und von diesem herunterstürzte. Möglicherweise war auch eine medizinische Ursache Grund für den Sturz. Die Staatsanwaltschaft Leoben ordnete eine Obduktion an. Heikel: Der Balkon war nur mit einem etwa 90 Zentimeter hohen Geländer gesichert.
