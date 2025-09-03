Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Steirischer Schulstart

Umgang mit sozialen Medien jetzt am Stundenplan

Steiermark
03.09.2025 18:00
Nun ist es auch für die steirischen Kinder wieder an der Zeit, ihre Schultaschen zu packen.
Nun ist es auch für die steirischen Kinder wieder an der Zeit, ihre Schultaschen zu packen.(Bild: Imre Antal)

Immer mehr Probleme mit der digitalen Welt: Die Aufklärung von Eltern und Schülern hat im neuen Schuljahr in der Steiermark Vorrang. Neben Medienerziehung sollen auch die Bereiche Musik, Bewegung und Lesen gestärkt werden. Zudem spielt die Sicherheit an Schulen eine wichtige Rolle.

0 Kommentare

Neun Wochen „große Pause“ sind vorbei: Am Montag starten 146.512 Schüler in der ganzen Steiermark ins neue Schuljahr. Statt ausschlafen und Freibad, stehen nun wieder lernen und Hausübungen am Programm. Einen ganz besonderen Tag stellt der 8. September für exakt 12.091 steirische Kinder dar – es ist ihr allererster Schultag.

In der Grünen Mark gibt es 827 Schulen, die sich um die Bildung unserer Kinder kümmern. Um ihre Persönlichkeitsentwicklung und Zukunftskompetenzen noch besser zu stärken, wurden die Schwerpunkte für das kommende Schuljahr auf Musik, Gesang und Kreativität, Bewegung und Sport sowie Lesen gelegt. Außerdem steht eine verstärkte Auseinandersetzung mit Medienbildung im Fokus.

Medienbildung soll Orientierung schaffen
Diese rückt ein digitales Gleichgewicht und konsequenten Kinderschutz in den Mittelpunkt: „Wir achten auf eine gute digitale Balance – mit klaren Regeln, Sicherheit und einem bewussten Umgang mit Nähe und Distanz. Unser Ziel ist es, in diesem Schuljahr auch die Eltern bei ihren Kindern in der Nutzung der digitalen Medien stärker zu sensibilisieren“, erklärt Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner. 

Das steirische Schulwesen aufgeschlüsselt in Schulen, Schüler und Lehrkräfte.
Das steirische Schulwesen aufgeschlüsselt in Schulen, Schüler und Lehrkräfte.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

Als besondere Maßnahme wird im Zuge dessen heuer auch erstmals ein verpflichtend zur Kenntnis zu nehmender Elternbrief ausgeteilt. Dieser wurde gemeinsam mit dem Medienpädagogen Lukas Wagner erarbeitet und gibt wichtige Hinweise und Empfehlungen zur richtigen Mediennutzung von Kindern. Konkret geht es um den Umgang mit Social Media, Onlinespielen und dem Smartphone, dazu gibt es auch Aufklärung im Bereich Cybermobbing.

Um die Umsetzung der Schwerpunkte kümmern sich rund 18.101 steirische Lehrkräfte in allen Schulstufen und -formen: „Ohne die 18.000 Lehrkräfte, die an den Schulen in der Grünen Mark tagtäglich Höchstleistungen erbringen, wäre ein guter Start in das neue Schuljahr jedoch nicht denkbar – an sie sowie an alle engagierten Eltern ergeht ein großer Dank“, sagt Bildungslandesrat Stefan Hermann (FPÖ). Die meisten steirischen Schulen sind Volksschulen (436), gefolgt von Mittelschulen (165) und Höheren Schulen (143).

Bildungsdirektorin Meixner und Landesrat Hermann (FPÖ) sind bereit für das neue Schuljahr.
Bildungsdirektorin Meixner und Landesrat Hermann (FPÖ) sind bereit für das neue Schuljahr.(Bild: LandSteiermark/Binder)

„Mehr Hilfe direkt an der Schule“
Zudem wird das Angebot psychologischer Unterstützung für steirische Kinder ausgebaut: Ab diesem Schuljahr werden neun weitere Planstellen in der Schulpsychologie geschaffen, im Jahr darauf folgen nochmals acht. Auch die Schulsozialarbeit an Bundesschulen wächst – 2025/26 kommen vier neue Stellen dazu, 2026/27 vier weitere.

Die Initiative „Starke Schule – starke Gesellschaft“ rückt zudem Extremismusprävention und mentale Gesundheit in den Mittelpunkt. Ziel der Aktion ist es, Prävention, Beratung und Krisenintervention niederschwellig und standortnah sicherzustellen.

Maßnahmenpaket
Sicherheit an Schulen im Fokus

Während in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland Schulen bereits in dieser Woche wieder ihre Türen öffneten, genießen die Steirer noch ihre letzten Ferientage. Der tragische Amoklauf am BORG Dreierschützengasse sorgt seit Juni für einen Aufschrei nach mehr Sicherheit an Österreichs Schulen.

In der vergangenen Woche präsentierten Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) schließlich ein Maßnahmenpaket zur Stärkung der Schulsicherheit und Gewaltprävention. Neben Sicherheitsschulungen für Lehrkräfte und intensiver Präventionsarbeit steht ein enger Austausch zwischen Polizei, Jugendhilfe und Schulen im Fokus. Dafür soll es in jeder Polizeidienststelle speziell geschulte Sicherheitsbeauftragte geben, die als direkte Ansprechpartner für Schulleitungen bei Schülersuspendierungen oder auffälligem Verhalten dienen.

Nach dem Amoklauf von Graz ist der Ruf nach mehr Sicherheit laut: Engerer Austausch mit der ...
Nach dem Amoklauf von Graz ist der Ruf nach mehr Sicherheit laut: Engerer Austausch mit der Polizei und Jugendhilfe soll in Zukunft dazu beitragen.(Bild: APA/ERWIN SCHERIAU)

In der Steiermark wird dieses Paket angenommen: „Bei den Leitertagungen werden Schulleitungen sensibilisiert, Kontakt zu halten mit den Sicherheitsbeauftragten der Polizei. Es gibt je nach Bedarfslage erhöhte Präsenz von Polizei und psychosozialen Fachkräften. Gleichzeitig haben wir Prozesse und Informationsketten festgelegt, damit im Krisenfall sofort professionelle Aktivitäten gesetzt werden“, sagt Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner zur „Krone“.

Porträt von Michaela Holzinger
Michaela Holzinger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

US-Präsident Donald Trump betont, er sei „sehr aktiv gewesen“ am Wochenende.
„War sehr aktiv“
Trump nennt Berichte über seine Gesundheit „Fake“
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Für Mädchen unter 14
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
Wladimir Putin betont, Russland habe keine Einwände gegen einen EU-Beitritt der Ukraine.
Putin an die EU:
Russland ist nicht gegen den Beitritt der Ukraine
Laut einem jetzt veröffentlichten Bericht der Deutschen Bahn wäre das Zugunglück in Bayern 2022 ...
Interner Bericht:
Zugunglück in Bayern mit fünf Toten war vermeidbar
Österreichs Wälder kämpfen unter anderem mit längeren Trockenperioden und dem Borkenkäfer ...
Aktuelle Entwicklungen
„Der klimafitte Wald ist ein bunter Wald“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
„Wir haben gehofft, dass ihr nicht zur EU geht“
233.556 mal gelesen
Das markante Grenzgebäude am Walserberg in Salzburg ist seit 2003 Geschichte.
Adabei Österreich
Alles aus! Naschenweng und Gabalier sind getrennt
164.710 mal gelesen
In Mörbisch traten Toni Gabalier und Melissa Naschenweng 2023 zum ersten Mal öffentlich ...
Kärnten
ÖVP-Urgestein nach Unfall in Kärnten verstorben
141.669 mal gelesen
ÖVP-Urgestein Heinrich Neisser wurde im Wrack eingeklemmt.
Kolumnen
Eine für Pensionisten schockierende Zahl
2575 mal kommentiert
Stocker will sparen – unter anderem bei den Pensionserhöhungen.
Innenpolitik
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
1284 mal kommentiert
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Innenpolitik
Große Seniorenverbände stellen sich gegen Kanzler
1244 mal kommentiert
Für viele Senioren Realität: Rabattmarken entscheiden, ob frische Erdbeeren auf den Tisch ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf