Umgang mit sozialen Medien jetzt am Stundenplan

Um die Umsetzung der Schwerpunkte kümmern sich rund 18.101 steirische Lehrkräfte in allen Schulstufen und -formen: „Ohne die 18.000 Lehrkräfte, die an den Schulen in der Grünen Mark tagtäglich Höchstleistungen erbringen, wäre ein guter Start in das neue Schuljahr jedoch nicht denkbar – an sie sowie an alle engagierten Eltern ergeht ein großer Dank“, sagt Bildungslandesrat Stefan Hermann (FPÖ). Die meisten steirischen Schulen sind Volksschulen (436), gefolgt von Mittelschulen (165) und Höheren Schulen (143).