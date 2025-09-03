Charles’ Treffen mit Harry „schreckliche Idee“

Treffen von Camilla eingefädelt

Der Duke of Sussex wird als Schirmherr von „WellChild“ an einer Wohltätigkeitsveranstaltung teilnehmen und auch eine Rede halten, wie die Organisation mitteilte. Über die weitere Tagesplanung des Prinzen ist bisher nichts bekannt. Es heißt aber, dass König Charles an diesem Tag Zeit für ihn freischaufeln will. Und zwar auf expliziten Wusch von Königin Camilla, die auf eine Versöhnung von Vater und Sohn drängt.