Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Wichtiger Schritt“

China pausiert Hafengebühren für US-Schiffe

Wirtschaft
10.11.2025 21:56
Für ein Jahr dürfen Frachter aus den USA beispielsweise im Hafen Yantian, in der Stadt Shenzhen ...
Für ein Jahr dürfen Frachter aus den USA beispielsweise im Hafen Yantian, in der Stadt Shenzhen ohne Gebühren einlaufen.(Bild: xiaoliangge - stock.adobe.com)

China und die USA entschärfen den Handelsstreit: Peking setzt Hafengebühren für US-Schiffe für ein Jahr aus, Washington hatte zuvor angekündigt, die Strafmaßnahmen gegen Chinas Schifffahrt ebenfalls für ein Jahr auszusetzen. Beide Seiten betonen ihre Verhandlungsbereitschaft.

0 Kommentare

Die Volksrepublik China hat am Montag die Hafengebühren für Schiffe mit US-Bezug ausgesetzt. Das teilte das Verkehrsministerum in Peking laut Reuters mit. Die Aussetzung trat demnach um 13:01 Uhr Ortszeit in Kraft und ist zunächst auf ein Jahr begrenzt. Am Wochenende hatte die US-Regierung bereits angekündigt, alle Strafmaßnahmen gegen Chinas Schifffahrts- und Schiffbausektor ebenfalls für ein Jahr auszusetzen.

Lesen Sie auch:
Ein gigantischer Tagebau für Seltene Erden: China besitzt mit Abstand die größten ...
„Autobranche in Panik“
Chinas Exportstopp gefährdet bei uns 50.000 Jobs!
19.10.2025
Ewiges Hin und Her
Trump zu Zöllen: Xi hatte „schlechten Moment“
12.10.2025

Annäherung bei Gipfeltreffen
Die gegenseitigen Aussetzungen gehen Hand in Hand mit den Vereinbarungen, die US-Präsident Donald Trump und der chinesische Präsident Xi Jinping bei einem Gipfeltreffen in Südkorea im Oktober getroffen hatten.

Das chinesische Handelsministerium bezeichnete die US-Maßnahme als „wichtigen Schritt“ und äußerte in einer separaten Erklärung die Hoffnung, dass die Vereinigten Staaten ebenfalls in diese Richtung arbeiten würden, um die bilateralen Beziehungen weiter zu stabilisieren. Zugleich betonte China seine Bereitschaft, auf der Grundlage gegenseitigen Respekts mit den USA zu verhandeln. Auch der US-Handelsbeauftragte kündigte entsprechende Gespräche an.

Zwischen US-Präsident Donald Trump und Präsident der Volksrepublik China Xi Jinping gibt es ...
Zwischen US-Präsident Donald Trump und Präsident der Volksrepublik China Xi Jinping gibt es aktuell keine dicke Handelsluft.(Bild: AFP/MANDEL NGAN, PEDRO PARDO)

Das Handelsministerium setzte zudem am Montag die Sanktionen gegen fünf mit den USA verbundene Tochtergesellschaften des südkoreanischen Schiffbauers Hanwha Ocean für ein Jahr aus.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Taleb A. muss sich wegen sechsfachen Mordes und Mordversuchs in 338 Fällen vor Gericht ...
Keine Zeichen der Reue
Attentäter von Magdeburg: „Habe das Auto gefahren“
Astro-Astrid im Talk:
Sternen-Woche: „Ein Dauer-Pressetermin im Kosmos“
Syriens Präsident Ahmed al-Sharaa ist bereits mindestens zweimal im Fokus von IS-Mitgliedern ...
„Heikle Lage“
IS-Anschläge auf syrischen Präsidenten vereitelt
Der Taifun „Kalmaegi“ hat in Vietnam ein jahrhundertealtes Schiffswrack aus Holz freigelegt.
Jahrhunderte alt
Vietnam: Taifun legte Schiffswrack an Strand frei
Gala in St. Pölten
„Krone“-Herzensmensch: Diese Helden bereichern NÖ!
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
Therapeut nahm Brustwarze von Patientin in Mund
174.459 mal gelesen
Ein Physiotherapeut soll die Situation in seiner Praxis schamlos ausgenützt haben.
Sport-Mix
Diese Villa einer Sport-Legende steht zum Verkauf
120.134 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Graz-Eggenberg residierte in den letzten fünf Jahren einer der bekanntesten Sportler ...
Österreich
Wehrschütz: „Er hat uns allen das Leben gerettet“
105.203 mal gelesen
Das schwer beschädigte Fahrzeug, in dem sich der ORF-Redakteur befand
Mehr Wirtschaft
„Wichtiger Schritt“
China pausiert Hafengebühren für US-Schiffe
„Gault&Millau 2026“
Das sind die besten Restaurants des Landes
Schwer zu raten
Wie viele Steuern zahlt denn der Motorenbauer BMW?
Trotz hoher Preise
Thermen immer beliebtere Alternative zu Flugreisen
Job-Kahlschlag
Swarovski-Krise: Was vom Stammwerk übrig bleibt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf