China pausiert Hafengebühren für US-Schiffe

Die Volksrepublik China hat am Montag die Hafengebühren für Schiffe mit US-Bezug ausgesetzt. Das teilte das Verkehrsministerum in Peking laut Reuters mit. Die Aussetzung trat demnach um 13:01 Uhr Ortszeit in Kraft und ist zunächst auf ein Jahr begrenzt. Am Wochenende hatte die US-Regierung bereits angekündigt, alle Strafmaßnahmen gegen Chinas Schifffahrts- und Schiffbausektor ebenfalls für ein Jahr auszusetzen.