Mexikos Präsidentin verschenkt ihre WM-Karte

Ihr Ticket mit der Nummer 00001 für das Spiel am 11. Juni 2026 im Aztekenstadion wolle sie an eine junge Frau geben, die Fußball liebe, sich den Kauf einer Karte aber nicht leisten könne, sagte die Linkspolitikerin am Montag. Wie die Empfängerin ausgewählt wird, sei noch offen, so Sheinbaum auf einer Pressekonferenz.