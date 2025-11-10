Mexikos Präsidentin verschenkt ihre WM-Karte

Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum will ihre Eintrittskarte für das Eröffnungsspiel der Fußballweltmeisterschaft im nächsten Jahr in Mexiko-Stadt verschenken.
Ihr Ticket mit der Nummer 00001 für das Spiel am 11. Juni 2026 im Aztekenstadion wolle sie an eine junge Frau geben, die Fußball liebe, sich den Kauf einer Karte aber nicht leisten könne, sagte die Linkspolitikerin am Montag. Wie die Empfängerin ausgewählt wird, sei noch offen, so Sheinbaum auf einer Pressekonferenz.
320 Euro für ein Ticket
Für das Eröffnungsspiel kursierten Preise von rund 370 US-Dollar (320 Euro) in der günstigsten Kategorie bis zu etwa 1.825 US-Dollar für das teuerste Ticket. Der Mindestlohn in Mexiko liegt bei monatlich 8.364 Peso (rund 455 US-Dollar). An der WM 2026 nehmen erstmals 48 Mannschaften teil. Das Endspiel wird am 19. Juli in East Rutherford bei New York ausgetragen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.