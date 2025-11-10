Vorteilswelt
Bandausrisse

Verletzt! Gesamtweltcupsieger verpasst Saisonstart

Wintersport
10.11.2025 21:14
Vinzenz Geiger
Vinzenz Geiger(Bild: Tröster Andreas)

Der regierende Gesamtweltcupsieger in der Nordischen Kombination, der Deutsche Vinzenz Geiger, verpasst den Auftakt der Olympiasaison. 

Er habe sich bei einem Warm-up zum Krafttraining drei knöcherne Bandausrisse zugezogen, gab der 28-Jährige am Montag bekannt. Wie der Deutsche Skiverband mitteilte, wird Geiger die ersten Weltcupstationen in Ruka (27. bis 30. November) sowie in Trondheim (5. bis 7. Dezember) auslassen.

Die Winterspiele finden von 6. bis 22. Februar in Italien statt. Nach dem Rücktritt des Norwegers Jarl Magnus Riiber ist Geiger einer der großen Konkurrenten des Tirolers Johannes Lamparter.

Porträt von krone Sport
krone Sport
