Verletzt! Gesamtweltcupsieger verpasst Saisonstart

Er habe sich bei einem Warm-up zum Krafttraining drei knöcherne Bandausrisse zugezogen, gab der 28-Jährige am Montag bekannt. Wie der Deutsche Skiverband mitteilte, wird Geiger die ersten Weltcupstationen in Ruka (27. bis 30. November) sowie in Trondheim (5. bis 7. Dezember) auslassen.