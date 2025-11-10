Vorteilswelt
900.000 Dollar Kaution

Gaddafis Sohn aus Haft im Libanon entlassen

Ausland
10.11.2025 21:02
Hannibal al-Gaddafi ist der fünfte Sohn des ehemaligen Machthabers Muammar al-Gaddafi.
Hannibal al-Gaddafi ist der fünfte Sohn des ehemaligen Machthabers Muammar al-Gaddafi.(Bild: EPA/MOHAMED MESSARA)

Der seit rund zehn Jahren im Libanon inhaftierte Sohn des früheren libyschen Diktators Muammar al-Gaddafi, Hannibal, ist nach Angaben seines Anwalts freigelassen worden. Nach Angaben der Verteidigung wurde Gaddafi gegen eine Kaution in Höhe von 900.000 US-Dollar entlassen, zudem sei das gegen ihn verhängte Ausreiseverbot aufgehoben worden.

„Er ist freigekommen“, bestätigte Nassib Shedid der Deutschen Presse-Agentur. Der 1975 geborene Gaddafi war 2015 im Libanon festgenommen worden. Ihm wurde vorgeworfen, Informationen zum Verschwinden des Schiiten-Führers Musa Al-Sadr in Libyen im Jahr 1978 vorzuenthalten.

Verschwundener Schiiten-Führer
Die schiitische Amal-Miliz im Libanon macht das Gaddafi-Regime für das Verschwinden des aus dem Iran stammenden Geistlichen verantwortlich. Libyen hat stets bestritten, etwas mit seinem Verschwinden zu tun zu haben.

In der Vergangenheit hatte es widersprüchliche Berichte über das Schicksal des Schiiten-Führers gegeben – einige davon deuteten darauf hin, dass der verstorbene libysche Langzeitherrscher Muammar al-Gaddafi seine Ermordung angeordnet hat. Der Fall belastete wiederholt die Beziehungen zwischen dem Libanon und Libyen und gilt bis heute als eine der umstrittensten Angelegenheiten in der jüngeren libanesischen Geschichte.

