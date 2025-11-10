Drei Fragezeichen schon vor dem Check

Im Gegenteil, Rangnick geht gelöst, richtig gut gelaunt in die Tage der Entscheidung. Auch wenn ihm das 0:1 in Bukarest lange nicht losgelassen hatte. „Wir haben ein paar Tage danach mit den Spielern telefoniert, ich wollte ihre Sichtweise wissen“, erzählt Rangnick. Der sich dann ein „Gefühl holte“ für die Zyprer, „oldschool-mäßig“, wie er es nennt, ihr 2:2 gegen Bosnien zerlegte.