Drei Fragezeichen schon vor dem Check

Er läuft noch nicht ganz rund, aber ist wieder gut zu Fuß - Ralf Rangnick ist für das Finale um das WM-Ticket wieder fit. Und denkt keine Hundertstel daran, dass seine Teamchef-Ära in zehn Tagen vorbei sein könnte. Falls Österreich mit zwei Pleiten noch auf Quali-Rang drei abstürzt.
Im Gegenteil, Rangnick geht gelöst, richtig gut gelaunt in die Tage der Entscheidung. Auch wenn ihm das 0:1 in Bukarest lange nicht losgelassen hatte. „Wir haben ein paar Tage danach mit den Spielern telefoniert, ich wollte ihre Sichtweise wissen“, erzählt Rangnick. Der sich dann ein „Gefühl holte“ für die Zyprer, „oldschool-mäßig“, wie er es nennt, ihr 2:2 gegen Bosnien zerlegte.
Sein Plan für diese Woche steht ohnehin fest. Spätestens am Donnerstag soll seine Startelf stehen, auch entsprechend hinter verschlossenen Türen in Paphos trainiert werden. Bis dahin muss geklärt werden, wer „matchfit“ ist. Weshalb alle Teamspieler noch am Montag zum Check zu den Physios mussten.
Drei Fragezeichen waren ohnehin klar: Xaver Schlager wurde als Vorsichtsmaßnahme zuletzt bei Leipzig geschont. Romano Schmid reiste aus Bremen mit muskulären Problemen an. Und natürlich David Alaba – aber der Kapitän ist gegen die Zyprer ohnehin gesperrt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.