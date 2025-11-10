Vorteilswelt
„Krone“-Kolumne

Drei Fragezeichen schon vor dem Check

Fußball International
10.11.2025 21:11
Drei Fragezeichen im ÖFB-Aufgebot: David Alaba (hinten links), Romano Schmid (vorne 3.v.r.) und ...
Drei Fragezeichen im ÖFB-Aufgebot: David Alaba (hinten links), Romano Schmid (vorne 3.v.r.) und Xaver Schlager (2.v.r.).(Bild: GEPA)
Er läuft noch nicht ganz rund, aber ist wieder gut zu Fuß - Ralf Rangnick ist für das Finale um das WM-Ticket wieder fit. Und denkt keine Hundertstel daran, dass seine Teamchef-Ära in zehn Tagen vorbei sein könnte. Falls Österreich mit zwei Pleiten noch auf Quali-Rang drei abstürzt.

(Bild: Krone KREATIV/krone.at)

Im Gegenteil, Rangnick geht gelöst, richtig gut gelaunt in die Tage der Entscheidung. Auch wenn ihm das 0:1 in Bukarest lange nicht losgelassen hatte. „Wir haben ein paar Tage danach mit den Spielern telefoniert, ich wollte ihre Sichtweise wissen“, erzählt Rangnick. Der sich dann ein „Gefühl holte“ für die Zyprer, „oldschool-mäßig“, wie er es nennt, ihr 2:2 gegen Bosnien zerlegte.

Lesen Sie auch:
ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick hat den Kader für die anstehenden WM-Quali-Spiele bekannt gegeben. 
Rangnick gibt bekannt
Mit Neuling: Dieser ÖFB-Kader soll WM-Ticket lösen
04.11.2025

Sein Plan für diese Woche steht ohnehin fest. Spätestens am Donnerstag soll seine Startelf stehen, auch entsprechend hinter verschlossenen Türen in Paphos trainiert werden. Bis dahin muss geklärt werden, wer „matchfit“ ist. Weshalb alle Teamspieler noch am Montag zum Check zu den Physios mussten.

Ralf Rangnick
Ralf Rangnick(Bild: GEPA)

Drei Fragezeichen waren ohnehin klar: Xaver Schlager wurde als Vorsichtsmaßnahme zuletzt bei Leipzig geschont. Romano Schmid reiste aus Bremen mit muskulären Problemen an. Und natürlich David Alaba – aber der Kapitän ist gegen die Zyprer ohnehin gesperrt.

Porträt von Rainer Bortenschlager
Rainer Bortenschlager
Folgen Sie uns auf