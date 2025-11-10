Vorteilswelt
Fan stirbt auf Tribüne

Zwei Todesfälle überschatten ATP Finals in Turin

Tennis
10.11.2025 22:51
Zwei Fans starben am Montag bei den ATP Finals.
Zwei Fans starben am Montag bei den ATP Finals.(Bild: AFP/MARCO BERTORELLO)

Traurige Nachrichten gab es am Montag bei den ATP Finals in Turin abseits des Courts: Italienischen Medienberichten zufolge gab es gleich zwei Todesfälle.

Wie unter anderem die italienische Nachrichtenagentur Adnkronos berichtete, sei ein 78-jähriger Mann während des Matches zwischen Taylor Fritz und Lorenzo Musetti auf der Tribüne zusammengebrochen. Der Mann sei per Nottransport ins Krankenhaus gebracht worden, dort aber kurz nach der Ankunft gestorben.

Kurz zuvor habe es einen ähnlichen Fall beim Fan-Fest des Events in Turin gegeben. Dort brach ein 70-jähriger Mann zusammen, er starb kurz nach Einlieferung ins Krankenhaus an einem Herzstillstand.

