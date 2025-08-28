Am Queen-Todestag: Prinz Harry reist nach London

Besonderer Termin

Dass die Veranstaltung genau auf den Todestag der Queen fällt, ist ein besonderer Zufall. Zu seiner Großmutter, der Queen, hatte Harry ein sehr inniges Verhältnis, auch wenn diese über den Umzug in die USA enttäuscht gewesen war. Nach dem Tod der Queen hatte Harry eine emotionale Abschiedsbotschaft an seine Oma veröffentlicht. Darin schrieb er unter anderem, er sei dankbar für ihre Begegnungen – „Von meinen frühesten Kindheitserinnerungen mit Dir über das erste Treffen mit Dir als meiner Oberbefehlshaberin bis zum ersten Moment, als Du meine wundervolle Frau trafst und Deine geliebten Urenkel umarmtest.“