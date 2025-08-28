Vorteilswelt
„Besonderes Event“

Am Queen-Todestag: Prinz Harry reist nach London

Royals
28.08.2025 14:56
Prinz Harry wird dieses Jahr an den WellChild Awards teilnehmen.
Prinz Harry wird dieses Jahr an den WellChild Awards teilnehmen.(Bild: AFP/AFP or licensors)

Am 8. September jährt sich der Todestag der Queen zum dritten Mal. Prinz Harry wird an diesem Tag zurück ins Vereinigte Königreich reisen – aus einem besonderen Anlass. 

0 Kommentare

Der Herzog von Sussex hat es bestätigt: Er wird am 8. September an den WellChild Awards teilnehmen – und zwar am dritten Jahrestag des Todes seiner Großmutter, Queen Elizabeth II. Dafür wird er nach London reisen, wie das „People Magazine“ schreibt.

Prinz Harry immer wieder bei der Veranstaltung
Die Preisverleihung ehrt den Mut und die Leistungen schwerkranker Kinder. Harry besucht die Veranstaltung regelmäßig seit vielen Jahren. Er ist seit 2007 Schirmherr der Organisation – eine der wenigen Schirmherrschaften, die er auch nach seinem Rückzug aus dem engeren Kreis der königlichen Familie im Januar 2020 beibehalten hat.

Spekulationen über Treffen
seit dem Umzug des Dukes mit seiner Frau Meghan (44) in die USA vor Jahren als zerrüttet. Harry und Meghan haben sich weitestgehend von der britischen Monarchie losgesagt. Zuletzt gab es immer wieder Spekulationen über eine mögliche Versöhnung des Sohnes mit König Charles III. (76). Harrys Besuch werde weitere Spekulationen über die Möglichkeit eines Treffens mit seinem Vater oder seinem entfremdeten Bruder, dem Prinzen von Wales, auslösen, schrieb die Nachrichtenagentur PA. Mit seinem Bruder, Thronfolger Prinz William hatte sich Harry ebenso zerstritten.

Auch 2019 nahmen Harry und Meghan am WellChild Event teil.
Auch 2019 nahmen Harry und Meghan am WellChild Event teil.(Bild: AFP)

Besonderer Termin
Dass die Veranstaltung genau auf den Todestag der Queen fällt, ist ein besonderer Zufall. Zu seiner Großmutter, der Queen, hatte Harry ein sehr inniges Verhältnis, auch wenn diese über den Umzug in die USA enttäuscht gewesen war. Nach dem Tod der Queen hatte Harry eine emotionale Abschiedsbotschaft an seine Oma veröffentlicht. Darin schrieb er unter anderem, er sei dankbar für ihre Begegnungen – „Von meinen frühesten Kindheitserinnerungen mit Dir über das erste Treffen mit Dir als meiner Oberbefehlshaberin bis zum ersten Moment, als Du meine wundervolle Frau trafst und Deine geliebten Urenkel umarmtest.“

Elena Mayrhofer
Elena Mayrhofer
