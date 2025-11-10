Vorteilswelt
Mehr Flüchtlinge

Ukraine: Ausreiseverbot für Männer gelockert

Ausland
10.11.2025 20:40
Das Ausreiseverbot für Männer aus der Ukraine wurde gelockert.
Das Ausreiseverbot für Männer aus der Ukraine wurde gelockert.(Bild: AP/Sergei Grits)

Im September sind so viele Menschen aus der Ukraine in die EU geflohen wie seit zwei Jahren nicht mehr. Rund 79.000 Flüchtlingen sei vorübergehender Schutz gewährt worden, wie aus Zahlen des EU-Statistikamts Eurostat hervorgeht. Das seien 49 Prozent mehr gewesen als im August. Der Anstieg folgt einer Lockerung des Ausreiseverbots aus der Ukraine für Männer. 

0 Kommentare

Die Lockerung erlaubt jungen Männern zwischen 18 und 22 Jahren Grenzübertritte. Zuvor hatten sie wie wehrpflichtige Männer im Alter zwischen 23 und 60 Jahren das Land in der Regel nicht verlassen dürfen. Hintergrund sind das geltende Kriegsrecht und die Mobilmachung nach dem russischen Überfall im Februar 2022.

Schutzstatus für Ukrainer läuft noch bis 2027
Seit Beginn des russischen Angriffskrieges sind den Angaben zufolge mehr als 4,3 Millionen Menschen aus der Ukraine in die EU geflohen. Deutschland hat mit über 1,2 Millionen die meisten Geflüchteten aufgenommen (28,3 Prozent).

Viele geflüchtete Ukrainer können in der EU arbeiten und erhalten Sozialleistungen und medizinische Versorgung, ohne Asyl beantragen zu müssen. Diesen Schutzstatus hatten die EU-Staaten vor etwa zwei Monaten bis März 2027 verlängert.

Folgen Sie uns auf