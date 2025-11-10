Ukraine: Ausreiseverbot für Männer gelockert

Im September sind so viele Menschen aus der Ukraine in die EU geflohen wie seit zwei Jahren nicht mehr. Rund 79.000 Flüchtlingen sei vorübergehender Schutz gewährt worden, wie aus Zahlen des EU-Statistikamts Eurostat hervorgeht. Das seien 49 Prozent mehr gewesen als im August. Der Anstieg folgt einer Lockerung des Ausreiseverbots aus der Ukraine für Männer.