Fürst Albert: „Charlene ist immer an meiner Seite“

„Diese Geschichten verletzen mich“

Aber: „Ich verstehe all diese Gerüchte nicht, dass sie ,woanders lebt, in der Schweiz sich dann mit uns verabredet‘“, spielte Albert auf die jüngsten Spekulationen an. All diese seien nämlich „Unwahrheiten“. Spurlos gingen Berichte über ihre angeblich zerrüttete Ehe nicht an ihm vorbei, gestand der Fürst. „Diese Geschichten verletzen mich.“