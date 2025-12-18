Unimarkt: Diese Filialen schließen am 20. Dezember

„Bis zur Übergabe bleiben die Türen offen“

Steiermarkweit hatte Unimarkt 28 Standorte – das Schicksal von 20 Filialen wurde bis jetzt besiegelt. Neben den drei Schließungen steht bereits fest, dass Rewe sechs und Spar elf Filialen übernehmen wird. Acht weitere wackeln also noch. „Für Kunden bleiben auch in der Zeit bis zur Übergabe die Türen offen, die Übergaben sind im Laufe der ersten Monate 2026 geplant“, heißt es vonseiten der Supermarktkette.