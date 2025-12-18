Vorteilswelt
In Steiermark und OÖ

Unimarkt: Diese Filialen schließen am 20. Dezember

Steiermark
18.12.2025 18:15
Unimarkt mit Sitz in Traun (OÖ) hat im September seinen Marktaustritt bekannt gegeben.
Unimarkt mit Sitz in Traun (OÖ) hat im September seinen Marktaustritt bekannt gegeben.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

Nach dem Aus der Supermarktkette Unimarkt wird schrittweise klar, welche Filialen ihre Türen für immer schließen müssen. Darunter auch vier oberösterreichische und drei steirische Standorte, an denen keine Übernahme durch einen Händler geglückt ist. Das sind die Filialen.

0 Kommentare

Am Donnerstag wurde bekannt, dass österreichweit acht Filialen des Lebensmittelhändlers Unimarkt noch im Dezember zusperren müssen. Vier davon in Oberösterreich, eine in Niederösterreich und drei in der Steiermark.

Betroffen sind die steirischen Standorte Arnfels, Leutschach und Sankt Gallen, heißt es auf „Krone“-Anfrage. In Oberösterreich handelt es sich um die Märkte in Altheim, Peuerbach, Vöcklamarkt sowie in der Zeppelinstraße in Linz, wie ein Unimarkt-Sprecher der „Krone“ bestätigt.

Soweit zumindest die vorläufigen Zahlen – insgesamt könnte es sogar etwa ein Drittel der mehr als 90 Standorte treffen.

Die Vergabe der zum Verkauf stehenden Unimärkte an die großen Supermarktketten sei im Großen und Ganzen abgeschlossen. Sowohl die Transaktion mit Spar als auch jene mit Rewe sei aber noch vorbehaltlich der Genehmigung durch die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB). Die Übergaben seien in den ersten Monaten 2026 geplant. 

„Bis zur Übergabe bleiben die Türen offen“
Steiermarkweit hatte Unimarkt 28 Standorte – das Schicksal von 20 Filialen wurde bis jetzt besiegelt. Neben den drei Schließungen steht bereits fest, dass Rewe sechs und Spar elf Filialen übernehmen wird. Acht weitere wackeln also noch. „Für Kunden bleiben auch in der Zeit bis zur Übergabe die Türen offen, die Übergaben sind im Laufe der ersten Monate 2026 geplant“, heißt es vonseiten der Supermarktkette.

Unimarkt mit Sitz in Traun hatte dieses Jahr im September angekündigt, sich vom Markt zurückzuziehen. 120 Beschäftigte in der Zentrale und 500 in den Filialen wurden beim AMS-Frühwarnsystem angemeldet.

OberösterreichNiederösterreichSteiermark
Steiermark

