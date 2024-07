Österreich: Lebensqualität hoch, Menschen grantig

Insgesamt belegte Österreich in dem Ranking den 24. Platz von 53 Ländern. Eine Top-Platzierung gab es aber in der Kategorie Lebensqualität (zweiter Platz). Seit 2014 gehört Österreich hier regelmäßig zu den besten zehn Ländern in diesem Index und glänzt laut „Expat Insider“ in vier der fünf Unterkategorien: „Reisen & Verkehr“ (zweiter Platz), „Umwelt & Klima“ (dritter Platz), Gesundheitswesen (neunter Platz) und Sicherheit (zehnter Platz).