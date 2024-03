Gute Chancen für umstrittene Schweinehaltung

Den Bauern drohte die Räumung der Weide für rund 500 Tiere, die in Zelten an der frischen Luft verweilen. Die Hubmanns setzen nämlich auf ein System, bei dem das Borstenvieh in mobilen Unterständen statt in Ställen lebt. In Österreich waren sie die Ersten, die diese Haltungsform ausüben. Bis jetzt wurde diese jedoch nicht genehmigt.