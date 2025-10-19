Nach Lucys (15) Tod Lenker noch nicht einvernommen

Warten auf Gutachten

Ein ähnliches Gutachten soll auch die Schuldfrage nach einem tödlichen Scooter-Unfall klären. Bereits Mitte August prallten in Schlierbach zwei 14-jährige Mädchen mit dem E-Roller gegen ein Auto. Beide wurden schwerst verletzt. Rosa starb zwei Tage später im Krankenhaus, Lena kämpft im Spital weiter um ihr Leben. Beide Unfallbeteiligte konnten nicht befragt werden. Um zu klären, wer den Scooter an jenem Tag gelenkt hatte, wurden DNA-Spuren vom Lenker genommen. Hier dürfte das Ergebnis Anfang November vorliegen.