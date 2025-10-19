Nach Lucys (15) Tod Lenker noch nicht einvernommen

Zwei Unfälle, bei denen zwei Mädchen starben, erschütterten ganz Oberösterreich. Die 15-jährige Lucy war mit ihrem Moped unterwegs, als sie mit einem Pkw kollidierte. In Schlierbach wurde die 14-jährige Rosa getötet, als sie mit einem E-Scooter verunglückte. Noch immer sind die Gutachten ausständig.
Zwei schwere Unfälle mit jungen Todesopfern, zweimal ist die Schuldfrage weiter unklar: Bei einem Zusammenstoß in Waizenkirchen kam Anfang Oktober die 15-jährige Lucy aus Steegen ums Leben. Die Mopedlenkerin und ein 19-jähriger Autofahrer aus Michaelnbach waren in einer Kurve frontal zusammengestoßen, Lucy starb noch an der Unfallstelle.
Schuldfrage noch immer offen
Wer schuld an dem Zusammenstoß war, ist noch offen. Das Straßenstück wurde durch Photogrammetrie vermessen – dabei werden präzise dreidimensionale Modelle aus zweidimensionalen Fotografien erstellt. Ein Sachverständiger soll nun neben der Anstoßstelle auch die Annäherungs- und Kollisionsgeschwindigkeit klären, zudem wurden beide Unfallfahrzeuge sichergestellt. Während der Lenker (19) bis dato noch nicht einvernommen werden konnte, wurde sein Beifahrer (16) zwischenzeitlich befragt.
Ein Sachverständiger soll neben der Anstoßstelle auch die Annäherungs- und Kollisionsgeschwindigkeit klären.
Kerstin Kutsam, Sprecherin Staatsanwaltschaft Wels
Er sei während der Fahrt durch sein Handy abgelenkt gewesen, der Fahrer hätte aber möglicherweise das Moped übersehen. Gewissheit über den Unfallhergang soll das Sachverständigengutachten bringen. Dieses könnte aber noch einige Wochen dauern.
Warten auf Gutachten
Ein ähnliches Gutachten soll auch die Schuldfrage nach einem tödlichen Scooter-Unfall klären. Bereits Mitte August prallten in Schlierbach zwei 14-jährige Mädchen mit dem E-Roller gegen ein Auto. Beide wurden schwerst verletzt. Rosa starb zwei Tage später im Krankenhaus, Lena kämpft im Spital weiter um ihr Leben. Beide Unfallbeteiligte konnten nicht befragt werden. Um zu klären, wer den Scooter an jenem Tag gelenkt hatte, wurden DNA-Spuren vom Lenker genommen. Hier dürfte das Ergebnis Anfang November vorliegen.
