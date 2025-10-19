Katze wollte mit Kopf durch die Wand – Einsatz

Besitzerin hörte ihre Mieze jammern

Tatsächlich hatte ein Stubentiger im Stiegenhaus eines Wohnblocks in der Sudetendeutschen Straße vorgehabt, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. Der Plan klappte freilich nicht. Letztlich steckte die grau-weiß getigerte Katze mit dem Kopf zwischen Stiege und Hauswand fest. Außer laut um Hilfe zu miauen, war sie zu nichts mehr fähig. Die Besitzerin hörte das Schreien und schlug Alarm.