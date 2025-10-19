Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neue Vernissage

Alfons Haider wird zur göttlichen „Zsa Zsa“

Adabei Österreich
19.10.2025 06:00
Margarita Gavrielova setzte Alfons Haider in Szene. Hier als Göttin Aphrodite.
Margarita Gavrielova setzte Alfons Haider in Szene. Hier als Göttin Aphrodite.(Bild: Monika Fellner)

Der Mörbisch-General wurde für das Kunstprojekt „Mut zur Sichtbarkeit“ von Margarita Gavrielova in Szene gesetzt. Im November ist Vernissage, wir zeigen die Bilder schon jetzt.

0 Kommentare

Bei Alfons Haider merkt man schon jetzt die Vorfreude auf Mörbisch 2026. Vor allem vor dem Hintergrund, dass er in „La Cage aux Folles“ die „Zsa Zsa“ geben wird. So passte es ihm auch nur zu gut ins Konzept, als die Wiener Künstlerin Margarita Gavrielova ihn fragte, ob er denn nicht bei ihrem neuen Projekt mit Titel „Mut zur Sichtbarkeit“ mitmacht.

„Klar, das tue ich gerne. Denn Sichtbarkeit und Mut ist in allen Bereichen des Lebens wichtig“, so Haider, der als Shiva (Gott der Erneuerung) und als Aphrodite, also als Göttin der Liebe und Schönheit als Gesamtkunstwerk aus Malerei, Grafik und Fotografie opulent in Szene gesetzt wurde.

Auch hier wurde tolle Arbeit geleistet: der Mörbisch-General hier nochmals als Gott Shiva
Auch hier wurde tolle Arbeit geleistet: der Mörbisch-General hier nochmals als Gott Shiva(Bild: Monika Fellner)
Hier mit Künstlerin Margarita Gavrielova (li.)
Hier mit Künstlerin Margarita Gavrielova (li.)(Bild: Monika Fellner)

Geschmäcker sind bekanntlich verschieden, aber dem 67-jährigen Festspiel-General dürfte es gefallen haben, denn er ließ sich auch gleich als „Zsa Zsa“ inszenieren – gut möglich, dass Mörbisch-Besucher nächstes Jahr dieses Bild bei den Seefestspielen sehen dürfen.

Noch früher, nämlich am 11. November, sehen es die weiteren VIPs, die sich göttlich ablichten ließen bei einer Vernissage in den Sofiensälen in Wien. Fix an Bord sind Ulrike Kriegler und Peter Stöger im Paarlauf, Aaron Karl, Thomas Spitzer und die Jazz Gitti.

Porträt von Norman Schenz
Norman Schenz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Trauer um Jack White (im Bild mit Ex-Frau Rafaella), der Welthits „Gloria“ und „Self Control“, ...
Hatte unzählige Hits
Musikwelt unter Schock: Jack White tot aufgefunden
Grammy-Preisträger Brett James ist im Alter von 57 Jahren bei einem Flugzeugabsturz in North ...
Drama um Grammy-Star!
Brett James stirbt mit Ehefrau und deren Tochter
US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump werden von Prinz William und Prinzessin ...
„Sie sind wunderschön“
Donald Trump von Kate in Windsor Castle empfangen
In einer Badewanne voller Plastikbällen präsentierte Lilly Becker voller Stolz ...
Die heißesten Bilder
Lilly Becker zeigt sich nackt im „Playboy“
Vaterherz zerreißt
Beckers bitteres Geständnis über Tochter Anna
Newsletter
Top-3

Gelesen

Adabei Österreich
Verena Scheitz: AMS wollte sie zum Bau schicken
100.991 mal gelesen
Verena Scheitz sprach in „Willkommen Österreich“ über ein skurriles Jobangebot vom AMS.
Ausland
Polin 27 Jahre lang im Kinderzimmer eingesperrt
88.616 mal gelesen
Hier wird Mirella von Polizeibeamten zu einem Krankenwagen gebracht.
Viral
Fragen zu schwer: Schilling bricht Interview ab
78.218 mal gelesen
Lena Schilling kämpfte in einem Interview im EU-Parlament (erneut) mit Quizfragen (kleines ...
Mehr Adabei Österreich
Neue Vernissage
Alfons Haider wird zur göttlichen „Zsa Zsa“
Aufsehen um Video
Natalie Holzner angelt sich „Mister Austria“
Viennale 2025 eröffnet
Eva Sangiorgi über Eröffnungs-Nervosität
Charity-Gala in Wien
Amra und Asmik: Ein Abend voller Musik und Herz
Hollywood-Hochzeit
Die Temmels zwischen Los Angeles und Riegersburg
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf