Alfons Haider wird zur göttlichen „Zsa Zsa“

Bei Alfons Haider merkt man schon jetzt die Vorfreude auf Mörbisch 2026. Vor allem vor dem Hintergrund, dass er in „La Cage aux Folles“ die „Zsa Zsa“ geben wird. So passte es ihm auch nur zu gut ins Konzept, als die Wiener Künstlerin Margarita Gavrielova ihn fragte, ob er denn nicht bei ihrem neuen Projekt mit Titel „Mut zur Sichtbarkeit“ mitmacht.