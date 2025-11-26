Kopfverletzungen bei Radunfällen stark gesunken

Auch die Bundesregierung sieht aktuell keinen Anlass mehr für eine Helmpflicht – bestätigt durch die neuen Daten. Schon jetzt tragen 67 Prozent der E-Bike-Fahrenden freiwillig Helm. Mit mehr Bewusstseinsarbeit könnte die Quote weiter steigen. „Schauen wir uns das Schifahren an – ohne Pflicht fährt praktisch jede und jeder mit Helm“, so Schwendinger. Wichtig sei aber, das richtige Tragen zu vermitteln.