Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Faktencheck

Kopfverletzungen bei Radunfällen stark gesunken

Radkrone
26.11.2025 08:38
Viele E-Bikerinnen und E-Biker sind mit Helm unterwegs – so auch „Krone“-Kollegin Elisa, die ...
Viele E-Bikerinnen und E-Biker sind mit Helm unterwegs – so auch „Krone“-Kollegin Elisa, die hier von einer Wasserpfütze am Radweg zu Sturz gebracht wurde und zum Glück unverletzt blieb.(Bild: Hannes Wallner)

Überraschende Zahlen aus der aktuellen Unfallstatistik: Während die Debatte um eine Helmpflicht für E-Biker zuletzt immer lauter wurde, zeigt eine neue VCÖ-Auswertung, dass Kopfverletzungen bei Rad- und E-Bike-Unfällen seit 2022 um ganze 24 Prozent gesunken sind. Ein Trend, der die Diskussion in ein völlig neues Licht rückt.

0 Kommentare

Denn der VCÖ stellt klar: 93 Prozent aller im Spital behandelten Verletzungen treffen Körperstellen, die ein Helm gar nicht schützen kann – etwa Hände, Arme, Schultern, Knie, Beine oder den Rumpf. „Mit der Zahl der Spitalsbehandlungen wurde Stimmung gemacht“, sagt VCÖ-Experte Michael Schwendinger. „Aber die Fakten zeigen: Es braucht unfallvermeidende Maßnahmen – nicht Symbolpolitik.“

Radwege retten Leben – kein einziger tödlicher E-Bike-Unfall auf Radinfrastruktur
Besonders eindrucksvoll: Auf baulich getrennten Radwegen und anderen Radverkehrsanlagen gab es im Vorjahr keinen einzigen tödlichen E-Bike-Unfall. Für den VCÖ ist klar: Der Schlüssel zur Sicherheit liegt nicht auf dem Kopf, sondern unter den Reifen. Seine Forderung: mehr sichere Radwege, geschlossene Lücken im Netz und Verkehrsberuhigung in Städten und Gemeinden.

Auch die Bundesregierung sieht aktuell keinen Anlass mehr für eine Helmpflicht – bestätigt durch die neuen Daten. Schon jetzt tragen 67 Prozent der E-Bike-Fahrenden freiwillig Helm. Mit mehr Bewusstseinsarbeit könnte die Quote weiter steigen. „Schauen wir uns das Schifahren an – ohne Pflicht fährt praktisch jede und jeder mit Helm“, so Schwendinger. Wichtig sei aber, das richtige Tragen zu vermitteln.

Verkehrswissenschafter Harald Frey von der TU Wien warnt zusätzlich: „Eine Helmpflicht wäre verkehrspolitisch kontraproduktiv und würde der Förderung des Radverkehrs widersprechen.“

Ein Blick in die Unfallstatistik zeigt außerdem: Die meisten Kopfverletzungen entstehen nicht beim Radfahren – sondern im Auto!

Kopfverletzungen 2024 (Spitalsbehandlungen):

  • Pkw-Insassen: 2.800

  • Rad- & E-Bike-Fahrende: 2.600

  • Fußgängerinnen und Fußgänger: 800

  • E-Scooter-Fahrende: 800

  • Moped- & Motorradfahrende: 500

Während die Zahl der Kopfverletzungen bei Radfahrenden sinkt, steigt sie bei Pkw-Insassen seit 2022 deutlich an – um 17 Prozent.

Der VCÖ bringt es auf den Punkt:
„Wenn wir Verletzungen reduzieren wollen, brauchen wir mehr Sicherheit im Verkehr – nicht mehr Helmpflichten.“ Sichere Radwege, Tempo 30 in Ortsgebieten und Verkehrsberuhigung seien die Maßnahmen, die tatsächlich wirken. Nur so könne Radfahren sicherer – und damit attraktiver – werden.

Porträt von Hannes Wallner
Hannes Wallner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die Missenanwärterin aus Las Condes überraschte mit einem besonderen Talent.
Ungewöhnliches Talent
Nach viralem Gröl-Auftritt zur Miss Chile gekrönt
Ermittlungen laufen
Monate nach Eröffnung: Brücke in China kollabiert
Die Missenanäwrterin aus Las Condes überraschte mit einem besonderen Talent...
Wer hätte das gedacht?
Miss überrascht mit ungewöhnlichem Talent
Volonaut Airbike
Das „Flugmotorrad“ ist echt, der Preis leider auch
Katy Perry wagt sich bei Auftritten mehrmals in die Lüfte – auf einem Schmetterling reitend aber ...
Bei Konzerteinlage
Katy Perry stürzt fast mit Riesenschmetterling ab
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Historischer Triumph! Österreich im WM-Finale
157.001 mal gelesen
Österreichs Youngsters haben es tatsächlich geschafft: Nur mehr ein Sieg fehlt zum ...
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
129.683 mal gelesen
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
113.413 mal gelesen
Medizinerin fand Missbrauchsbilder, fotografierte sie und speicherte sie ab. Dafür drohen ihr ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
746 mal kommentiert
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Außenpolitik
Neuer Friedensplan für Kreml „völlig inakzeptabel“
669 mal kommentiert
Russlands Herrscher Wladimir Putin will seine Kriegsziele in der Ukraine komplett erreichen und ...
Mehr Radkrone
Faktencheck
Kopfverletzungen bei Radunfällen stark gesunken
Mystisches Abenteuer
Novemberradeln: Eine feucht-kalte Donau-Runde!
Hightech aus Kanada
Warum die Marke 7mesh die Rad-Szene aufmischt!
Radlwolf & Kurz helfen
Unterstützung für verunglückten Sportler
Ultracycling
Race Across Austria holt EM nach Österreich!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf