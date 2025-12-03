Mountainbiker stürzen in die „Hardline der Hölle“

3,4 Kilometer, bis zu 60 km/h und gigantische Drops über zehn Meter – Hardline war noch nie ein Ort für Zartbesaitete. Doch heuer haben die Designer rund um Streckenchef Simon French den Kurs auf ein neues Level gehoben. „Maydena ist die perfekte Leinwand für einen Kurs, der dem Hardline-Erbe gerecht wird“, sagt French.

600 Höhenmeter. Urwald, Sandstein, moosige Slopes. Und dazwischen Features, die eher an Freeride-Mythen erinnern als an ein reguläres Rennen.Ja

Im Fahrerfeld lesen sich die Namen wie die Startliste eines finalen Bosslevels. Allen voran der Kanadier Jackson Goldstone – Vorjahressieger, YouTube-Liebling und inzwischen eine lebende Hardline-Legende. 2025 holte er sich den Sieg mit einem spektakulären Redemption-Run, der viral ging.

Heuer trifft er auf den Shootingstar Asa Vermette – erst 18 Jahre alt, aber bereits der jüngste Hardline-Gewinner aller Zeiten. Der Amerikaner, der Hardline Wales 2025 dominierte, kommt mit der Selbstverständlichkeit eines Skatepark-Kids und dem Selbstvertrauen eines Veteranen.

Goldstone vs. Vermette – das verspricht, eines der spannendsten Duelle der Saison zu werden.