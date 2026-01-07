Mann wirkte verwirrt
Zugbegleiter in Bologna getötet – Täter gefasst
Nahe dem Hauptbahnhof Bologna ist am Montagabend ein Zugbegleiter der italienischen Staatsbahn Trenitalia tot aufgefunden worden. Nun wurde der mutmaßliche Täter rund 150 Kilometer entfernt vom Tatort gefasst.
Das Opfer war offenbar auf dem Weg zum Mitarbeiterparkplatz gewesen, als er mit einem Stich in den Bauch angegriffen wurde. Entdeckt wurde der Tote von einem Mitarbeiter des Bahnunternehmens Italo, der die Bahnpolizei verständigte. Der mutmaßliche Täter war auch dank Videoaufnahmen bald identifiziert.
Täter flüchtete mit Zug
Der 36-jährige Kroate soll nach der Tat in einen Zug nach Mailand eingestiegen sein. Gefasst wurde er schließlich in Desenzano del Garda in der norditalienischen Region Lombardei.
Ich weiß, dass nach mir gefahndet wird, aber nicht genau, weshalb.
Der Verdächtige bei der Festnahme
Der Mann, der sich zum Zeitpunkt der Festnahme vor dem Bahnhof von Desenzano aufhielt, hatte keine Ausweisdokumente bei sich, wirkte verwirrt und wurde von der Polizei mithilfe eines speziellen Systems zum Abgleich von Fingerabdrücken identifiziert. „Ich weiß, dass nach mir gefahndet wird, aber nicht genau, weshalb“, wird er von Polizisten zitiert.
Mehrere Vorstrafen
Nach bisherigen Erkenntnissen hatte er die Nacht in einer Obdachlosenunterkunft in Mailand im Stadtteil Niguarda verbracht. Von dort aus soll er mit einem Bus weitergereist sein und schließlich Desenzano erreicht haben, wo er festgenommen wurde. In seiner Vergangenheit soll es mehrere Vorstrafen wegen Delikten geben, die sowohl auf der Straße als auch in Zügen begangen wurden.
